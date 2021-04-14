Из детсада в Саратове госпитализировали ребенка

В детском саду №159 Саратова воспитаннику стало плохо.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, ребенок был госпитализирован, его состояние удовлетворительное.
Кроме того, еще нескольких детей родители сегодня не привели в садик.
- Точные медицинские диагнозы ни заболевшему ребенку, ни другим детям пока не поставлены, — отметил заместитель главы Саратова по соцсфере Александр Бурмак.
Он поручил провести проверку.
- Я лично взял проблему на контроль. К разрешению привлечены все ответственные сотрудники администрации города и Ленинского района, а также комитета по образованию. В случае выявления виновных к ним будут применены все предусмотренные законодательством меры и наложены взыскания, — заявил Александр Бурмак.
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