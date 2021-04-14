В Саратовской области могут вновь начать проводить фестивали

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обсудил развитие туризма с председателем профильного комитета Викторией Бородянской.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, была поставлена задача развивать, в частности, оздоровительный туризм.
Также он поручил организовать торговлю сувенирной продукцией в Парке покорителей космоса. Для этого необходимо взаимодействие с Палатой ремесел.
Валерий Радаев считает, что уже можно рассмотреть проведение фестивалей в регионе. Конечно, при соблюдении противоэпидемических мероприятий.
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