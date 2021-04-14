В Раскове горит сухая трава

Степь полыхает рядом с поселком Расково. Фото очевидца

В поселке Расково под Саратовом горит сухая трава. Очевидцы сообщают, что огонь подобрался к жилым домам, несколько из них уже горят. На месте работает один пожарный расчет.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о природном пожаре поступил дежурному в 13:50.

По данным ведомства, за сутки зарегистрировано более 100 пожаров.

- Сухая трава горит почти во всех муниципальных районах, — сообщили в ГУ МЧС.

Огонь перекинулся на дома. Фото очевидца

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