В Раскове горит сухая трава

Степь полыхает рядом с поселком Расково. Фото очевидца
В поселке Расково под Саратовом горит сухая трава. Очевидцы сообщают, что огонь подобрался к жилым домам, несколько из них уже горят. На месте работает один пожарный расчет.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о природном пожаре поступил дежурному в 13:50.
По данным ведомства, за сутки зарегистрировано более 100 пожаров.
- Сухая трава горит почти во всех муниципальных районах, — сообщили в ГУ МЧС.
Огонь перекинулся на дома. Фото очевидца
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.