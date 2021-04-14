Николай Панков просит саратовцев сообщать о состоянии отремонтированных тротуаров

Николай Панков обсудил ремонт тротуаров с жителями Юбилейного

Депутат Государственной думы Николай Панков встретился с жителями поселка Юбилейный в Саратове.

Вместе они прошли по улице Усть-Курдюмская, обсудили предстоящий ремонт тротуаров. Было отмечено, что важно соблюдать качество, сроки и график работ.

- Обсудили, как лучше обустроить пешеходные дорожки. Здесь разная ширина тротуаров, где-то они вовсе отсутствуют, а где-то – значительный перепад по высоте. Поэтому до начала работ было необходимо услышать мнение людей. Для прямого диалога пригласил и подрядную организацию, – заявил Николай Панков.

Во время осмотра было решено, что подрядчик должен представить четкий график по всем объектам. Это поможет контролировать сроки и качество ремонта.

Николай Панков обратился к жителям с просьбой сообщать о состоянии тротуаров, которые были отремонтированы в 2020 году. Это необходимо для того, чтобы подрядные организации оперативно исправляли недочеты в рамках гарантийных обязательств.

- Спасибо жителям, что рассказали о просевшем участке тротуара на улице Менякина. Улица практически строилась «с нуля», прокладывались коммуникации, строилась дорога и тротуары. Очень большой объем работ был проделан, при котором трудно полностью избежать каких-то недочетов. Но главное, что по гарантии они будут исправляться. Участок тротуара на улице Менякина должны привести в нормативное состояние до конца недели. Буду держать вопрос на контроле вместе с людьми, – подчеркнул Панков.

Он напомнил, что проекты по ремонту тротуаров реализуются не только в Саратове, но в Балакове, Вольске и Пугачеве.

- Сейчас завершились конкурсные процедуры, начинается активная стадия работ. Поэтому общественный контроль особенно важен, – заявил депутат Госдумы.

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