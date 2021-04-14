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Происшествия14 апреля 2021 11:51

Массовая гибель рыбы в пруду Ершовского района: Минприроды объяснило причины ЧП

Рыба задохнулась, потому что никто не пробурил лунки
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Рыба задохнулась подо льдом. Фото группы "Саратов онлайн"

Рыба задохнулась подо льдом. Фото группы "Саратов онлайн"

В министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области объяснили причины массовой гибели рыбы.

Как отметили в Минприроды, специалисты выехали в Ершовский район, где в пруду Моховое очевидцы увидели всплывшую дохлую рыбу.

- По предварительным данным, гибель рыбы произошла из-за «замора». Рыба задохнулась из-за нехватки кислорода подо льдом. Это природное явление, а не человеческий фактор. Хотя человек мог помочь, если бы во льду в течение зимы пробурили лунки. Но поскольку пруд бесхозный, никто этим не занимался, рыба погибла, — сообщили в Минприроды.

Ранее местные жители также возмущались, что пруд заброшен и никто не занимается его содержанием.

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ЧП