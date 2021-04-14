В Саратове начинают ходить дачные автобусы и пригородные электрички

В Саратове начинают ходить автобусы и электрички дачных направлений.

С 14 апреля и до 10 октября будут ездить электрички № 6309 Саратов-1 — Тарханы и № 6312 Татищево — Примыкание по средам, субботам и воскресеньям.

Также изменится маршрут и расписание пригородного поезда №6478 Тарханы — Анисовка. Он будет отправляться со станции Тарханы по средам, субботам и воскресеньям в 12:27, прибывать на станцию Анисовка в 15:22. Поезд будет останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станции Саратов-3, пунктах Зуборезный и Радужная (вместо остановки 860 км).

Также с 14 апреля начинают работать сезонные автобусы: №1 Радищева — Кирпичный завод (2-я Гуселка), №27 Больница №3 СГМУ — Кумысная поляна, №28 Стадион «Волга» — Кумысная поляна, №34 Радищева — дачи «Займище».

С 17 апреля начнут ходить автобусы №49 Сокурский тракт — «Сады» (поселок Елшанка), №230 Сокурский тракт — Сады «Латухино».

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