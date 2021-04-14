Три моста и три дороги остаются затоплены в Саратовской области

В Саратовской области утром 14 апреля остаются перелиты три низководных моста в Ивантеевском и Ртищевском районах

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, также подтоплены три участка автодорог в Пугачевском и Перелюбском районах.

Во всех случаях имеются пути объезда. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.

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