Планируется возобновить проведение бракосочетаний на месте приземления Гагарина

Парк покорителей космоса привлекает молодоженов

После открытия Парка покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина в ЗАГСы Саратовской области стали звонить и напоминать, что несколько десятилетий назад была традиция жениться на месте приземления первого космонавта планеты в Энгельсском районе. Граждане высказывали пожелания снова возродить такие церемонии.

- Мы всегда идём навстречу благим пожеланиям, губернатор Валерий Радаев дал добро. Решили запустить такой пилотный проект, будем регистрировать браки на месте приземления первого космонавта, — рассказала Пономарева.

Если опыт будет удачным, то традиция 20-летней давности будет возрождаться.

Уже в ближайшую субботу, 17 апреля, на такую церемонию записалась одна пара.

Напомним, открытие Парка произошло накануне 60-летнего юбилея первого полета человека в космос. Инициатором строительства стал председатель ГД Вячеслав Володин. 12 апреля 2021 года Парк посетил президент РФ Владимир Путин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.