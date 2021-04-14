Юлия Пономарева
Фото: Ольга Симонова
В Саратовской области стали больше жениться. Об этом сегодня, 14 апреля, на конференции в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» рассказала начальник управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева.
- Поженились в январе — марте 2 048 пар, это +1,7% к прошлому году.
Чаще всего женятся в возрасте от 25 до 34 лет. В возрасте до 18 лет за три месяца поженились 0,3% всех вступавших в брак мужчин, и 1% от всех вступивших брак женщин, — отметила Пономарева.
Самые возрастные молодожены в этом году — 1950 года рождения жених, 1961 года — невеста.
Также браки заключают с иностранцами — таких у нас 96 с начала года. Из них 92 с гражданами СНГ, оставшиеся четыре — это Ирак, Иран, Сирия, Марокко.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.