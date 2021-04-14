В Ершовском районе произошел массовый мор рыбы

Пруд в селе Моховое заполнен дохлой рыбой. Фото группы "Саратов онлайн"

Пруд в селе Моховое Ершовского района Саратовской области заполонила дохлая рыба.

Об этом сообщили очевидцы, которые ужаснулись произошедшему.

По словам автора поста в группе «Саратов онлайн», пруд уже несколько лет остается без внимания властей.

Местные жители бьют тревогу. Фото группы "Саратов онлайн"

- Местное и районное самоуправление забросило пруд, воды уже несколько лет там просто нет. Новую не запускают, потому что продают, – считает автор поста.

По его словам, теперь рыба в этом пруду сдохла и всплывают трупы. Более того, люди также страдают от нехватки питьевой воды.

По словам местных жителей, в пруду исчезает вода. Фото группы "Саратов онлайн"

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