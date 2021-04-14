На неопределенный срок прекращают ходить два трамвайных маршрута в Саратове

Трамваи №9 и 10 временно приостанавливают работу Фото: Ольга Симонова

В Саратове временно прекращают работу трамвайные маршруты № 9 и 10.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Саратовский городской электрический транспорт», это связано с проведением опиловки деревьев.

Трамваи перестанут ходить с 11 часов, о сроках возобновления движения не сообщается.

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