На неопределенный срок прекращают ходить два трамвайных маршрута в Саратове

Трамваи №9 и 10 временно приостанавливают работу
Фото: Ольга Симонова
В Саратове временно прекращают работу трамвайные маршруты № 9 и 10.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Саратовский городской электрический транспорт», это связано с проведением опиловки деревьев.
Трамваи перестанут ходить с 11 часов, о сроках возобновления движения не сообщается.
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