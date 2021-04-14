В Энгельсе будут судить мужчину за длительное растление падчерицы

В Энгельсе Саратовской области будут судить 34-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в 15 случаях разврата малолетней девочки.

Следствие считает, что с октября 2018 года по ноябрь 2019 он растлевал свою падчерицу, которой на момент первого преступления было 12 лет. Сама девочка никому не решилась сообщить о происходящем, но ее мать заметила подавленное состояние дочери и обратилась к психологу.

Специалисту удалось наладить с ребенком доверительные отношения, и она рассказала о случившемся. После этого мать обратилась в полицию.

После этого подключились следователи СК, которые установили 15 эпизодов преступлений.

Свою вину мужчина отрицает. Уголовное дело передано в суд.

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