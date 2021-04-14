В Саратовской области за сутки от коронавируса вылечились 115 человек

В Саратовской области от коронавируса вылечились за сутки 115 человек, а заболели — 141.

Всего на 14 апреля, по данным оперштаба, зарегистрировано 56 840 случаев и 51 443 выздоровевших.

Среди зараженных у 31 пациента выявили пневмонию.

Больше всего новых случаев коронавируса в Саратове — 75, Энгельсском районе — 13, Балаковском — 10, Балашовском — 7.

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