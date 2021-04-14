В Саратовской области за сутки от коронавируса вылечились 115 человек

В Саратовской области от коронавируса вылечились за сутки 115 человек, а заболели — 141.
Всего на 14 апреля, по данным оперштаба, зарегистрировано 56 840 случаев и 51 443 выздоровевших.
Среди зараженных у 31 пациента выявили пневмонию.
Больше всего новых случаев коронавируса в Саратове — 75, Энгельсском районе — 13, Балаковском — 10, Балашовском — 7.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.