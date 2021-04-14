Три человека пострадали в ДТП Volvo и Skoda на буксире под Вольском

В ДТП пострадали три человека. Фото ОГИБДД по Вольскому району

В Вольском районе Саратовской области сегодня ночью, 14 апреля, случилось ДТП на 160-м км трассы Р-228.

- В 03:00 65-летний водитель Volvo FM, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Skoda Octavia, которая в этот момент была на буксире «Лады Надежда», — сообщили «КП-Саратов» в Вольском ОГИБДД.

В аварии пострадали два пассажира Skoda. 33-летнему назначили амбулаторное лечение, а 36-летнего госпитализировали. Также в больницу доставили 59-летнего шофера «Лады».

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