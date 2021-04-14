В Саратове под подозрение в жестоком убийстве пенсионерки попала ее дочь

Тело женщины найдено в доме по улице Шилинского Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове возбуждено уголовное дело об убийстве 85-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, под подозрение попала 54-летняя дочь погибшей.

Тело пенсионерки было обнаружено днем 13 апреля в частном доме на улице Шилинского в Заводском районе. Это поселок Пролетарский. Пострадавшая была сильно изранена в грудь и руки. Эксперты подтвердили, что повреждения внутренних органов от многочисленных ран стали причиной смерти.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения дочери погибшей. С ней проводятся следственные действия.

Возбуждено уголовное дело об убийстве Фото: СУ СКР по Саратовской области

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