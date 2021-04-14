Пропавшую женщину нашли в пруду Новобурасского района через неделю

Тело женщины найдено в искусственном пруду
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Елшанка Новобурасского района Саратовской области найдено тело женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп был обнаружен 13 апреля в искусственном пруду у реки Сухая Елшанка.
Тело увидел местный житель, который проходил мимо. Он сообщил в полицию. Оказалось, что погибшая — 45-летняя женщина. Установлено, что 6 апреля она вышла из гостей и направилась к себе домой, но так и не появилась. Сожитель объявил ее в розыск.
Следователи осмотрели тело погибшей. Следов насильственной смерти не обнаружено. Начата доследственная проверка.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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