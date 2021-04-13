В Саратове назвали дату отключения отопления в 2021 году

Мэр Саратова сообщил в своем Instagram, что 16 апреля в Саратове завершится отопительный сезон.

- По заявкам управляющих компаний энергетики могут отключить отопление раньше, - отмечено глава города.

Ранее синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева рассказала «КП-Саратов», что в Саратове с 11 апреля среднесуточная температура превыысила 8 градусов. Поэтому ожидается, что как раз к 16 апреля батареи в домах остынут.

Уже 12 апреля отопсезон окончился в Озинском, Ершовском, Турковском и Ровенском районах Саратовской области.

В 2020 году отопление отключили 30 апреля.