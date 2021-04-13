В затопленных районах Саратовской области создан запас лекарств

Создан резервный коечный фонд

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на заседании координационного совета при правительстве области рассказал о готовности работы медиков в период паводка.

По его словам, в зоне потенциального затопления создан запас лекарств. Продуктов, питьевой воды. Например, в ФАПах, который обслуживают территории, где сейчас перелиты низководные мосты, медикаментов хватит на месяц.

Кроме того, имеется резервный коечный фонд для беременных, больных сахарных диабетом и онкологическими заболеваниями, а также детей до года.

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