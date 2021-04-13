Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 апреля 2021 16:36

В затопленных районах Саратовской области создан запас лекарств

В ФАПах медикаментов хватит на месяц
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Создан резервный коечный фонд

Создан резервный коечный фонд

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на заседании координационного совета при правительстве области рассказал о готовности работы медиков в период паводка.

По его словам, в зоне потенциального затопления создан запас лекарств. Продуктов, питьевой воды. Например, в ФАПах, который обслуживают территории, где сейчас перелиты низководные мосты, медикаментов хватит на месяц.

Кроме того, имеется резервный коечный фонд для беременных, больных сахарных диабетом и онкологическими заболеваниями, а также детей до года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.