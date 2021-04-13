Без воды на весь день из-за работ ООО «КВС» останутся почти 30 тысяч саратовцев

В Саратове в четверг, 15 апреля, отключат холодную воду в Ленинском районе.

- Из-за работ ООО «КВС» у ряда абонентов не будет воды с 06:00 до 23:00, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Краны окажутся сухими у 29 020 жителей 49 многоквартирных домов и в десяти объектах социальной сферы.

Кроме того, из-за отсутствия воды не будут работать восемь центральных тепловых пунктов, что повлечет за собой отключение отопления и горячей воды в более чем 30 домах.

Список улиц, которые останутся без воды, можно посмотреть здесь.

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