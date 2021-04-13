Радаев главам районов о месячнике по благоустройству: Спрос будет особым

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 13 апреля, на заседании координационного совета отметил, что сейчас идет месячник по благоустройству.

- После затяжной зимы необходимо преобразить все территории, полностью привести их в порядок. Отдельное внимание — культуре дорог: содержанию, ремонту, придорожным полосам и примыкающим лесопосадкам, — рассказал Радаев.

По его словам, каждый глава района отвечает за эту работу.

- Спрос будет особым с учетом того, что в этом году муниципалитетам полностью передан транспортный налог, — заявил Радаев, добавив, что вместе с топливным акцизом он составляет 3,5 млрд рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.