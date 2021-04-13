Больше 80% проживающих в интернатах Саратовской области сделали прививки от коронавируса

В Саратовской области свыше 4,1 тыс. проживающих в домах-интернатах сделали прививки от коронавируса.

- Это 82,9% от общего числа подопечных, которых планировалось привить от COVID-19. Кроме того, вакцинировали 1 271 сотрудника учреждений, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

Проживающая в Энгельсском доме-интернате Алевтина Рыжакина рассказала, что в свои почти 80 лет она продолжает вести активный образ жизни, и ей очень хочется как можно дольше быть здоровой. Прививку она перенесла без осложнений.

Напомним, карантинный режим работы в домах-интернатах области с 10 апреля отменен.

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