Пенсионер утонул в ручье у села Тепловка

Тело мужчины было найдено в ручье Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Новобурасском районе Саратовской области утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело 65-летнего жителя села Тепловка было найдено в ручье.

12 апреля пенсионер ушел из дома и не вернулся. На следующий день его жена отправилась на поиски, она нашла тело мужчины в ручье в окрестностях села.

Следователи осмотрели труп и место происшествия. Следов насильственной смерти не выявлено. Начата проверка для установления точной причины случившегося и принятия процессуального решения.

Труп обнаружила женщина, которая вышла на поиски мужа Фото: СУ СКР по Саратовской области

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