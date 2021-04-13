Пенсионер утонул в ручье у села Тепловка

Тело мужчины было найдено в ручье
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Новобурасском районе Саратовской области утонул мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело 65-летнего жителя села Тепловка было найдено в ручье.
12 апреля пенсионер ушел из дома и не вернулся. На следующий день его жена отправилась на поиски, она нашла тело мужчины в ручье в окрестностях села.
Следователи осмотрели труп и место происшествия. Следов насильственной смерти не выявлено. Начата проверка для установления точной причины случившегося и принятия процессуального решения.
Труп обнаружила женщина, которая вышла на поиски мужа
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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