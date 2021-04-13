Жириновский раскритиковал название Энгельса

Владимир Жириновский Фото: Анна САДОВНИКОВА

Город Энгельс в Саратовской области предложено переименовать.

Такую инициативу высказал федеральный политик Владимир Жириновский, его слова цитируют РИА-Новости.

- До каких пор один из городов России будет носить имя этого самого страшного русофоба? – возмутился политик.

Он считает, что 170 лет назад философ Фридрих Энгельс «дал установку разрушить Россию».

Также в поле негодования Жириновского попал и город Маркс, который назван в честь Карла Маркса.

Кстати, ранее Энгельс носил имя Покровск, и сейчас его так часто называют. А Маркс был Екатериненштадтом.

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