Жириновский раскритиковал название Энгельса

Владимир Жириновский
Фото: Анна САДОВНИКОВА
Город Энгельс в Саратовской области предложено переименовать.
Такую инициативу высказал федеральный политик Владимир Жириновский, его слова цитируют РИА-Новости.
- До каких пор один из городов России будет носить имя этого самого страшного русофоба? – возмутился политик.
Он считает, что 170 лет назад философ Фридрих Энгельс «дал установку разрушить Россию».
Также в поле негодования Жириновского попал и город Маркс, который назван в честь Карла Маркса.
Кстати, ранее Энгельс носил имя Покровск, и сейчас его так часто называют. А Маркс был Екатериненштадтом.
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