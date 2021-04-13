Введен особый противопожарный режим в Саратовской области

Разводить костры в лесу запрещено Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Саратовской области установлен особый противопожарный режим.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сегодня, 13 апреля.

Режим вводится с 15 апреля по 15 июня и распространяется на земли особого лесного фонда. Там запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву, а также заезжать в лес на транспорте.

Ранее «КП-Саратов» опубликовала подробные правила пожарной безопасности. Напомним, что граждане не могут по своему усмотрению сжигать мусор и жарить шашлыки на дачных участках. Для этого придется соблюдать строгие ограничения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.