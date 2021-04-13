Убийца с Ипподромной получил 14 лет строгого режима

В Ленинском районе Саратова местного жителя признали виновным в убийстве и угрозе убийством, а также причинении легкого вреда здоровью.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, суд приговорил 37-летнего мужчину к 14 годам в колонии строгого режима.

Днем 11 июля он распивал алкоголь у себя в квартире на улице Ипподромная. Его 41-летняя сожительница начала ругаться на пьянство, агрессивное поведение и ревность. За это мужчина избил женщину, обжог горячим утюгом спину, ранил ножом и машинкой обрил голову. Врачей он вызывать отказался.

Раненая смогла дозвониться подруге, которая вызвала скорую помощь, поэтому пострадавшую госпитализировали, что позволило спасти ей жизнь.

Мужчина тем временем продолжал пьянствовать. 12 июля он пришел к 32-летнему соседу, но и на этот раз мирного застолья не получилось. Собутыльники поссорились, и гость принялся избивать и душить хозяина ремнем. В итоге он семь раз ударил его ножом в шею и лицо, а потом сбежал. Соседи услышали шум и вызвали полицию. Правоохранители обнаружили труп и спящего в подъезде убийцу.

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