Больше 600 школьников и детсадовцев в Саратовской области сидят дома из-за коронавируса

В Саратовской области из-за коронавируса полностью закрытых школ и детсадов нет.

- На дистанционном обучении 357 ребят из 15 классов 14 школ и 227 воспитанников десяти групп восьми детсадов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования.

Из-за ОРВИ закрыт класс в школе села Быков Отрог Балаковского района. Девять детей остались дома. Как и 50 воспитанников полностью закрытых двух детсадов в Федоровском и Озинском районах. По этой же причине закрыты две группы в двух садах Саратова.

В восьми вузах области 55 групп переведены на удаленку.

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