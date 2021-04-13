В Энгельсе главбух семи организаций похитила 19 млн рублей

В Энгельсе будут судить 37-летнюю местную жительницу за мошенничество и растрату.

- По версии следствия, с июля 2014 года по ноябрь 2018 женщина, будучи директором МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта Энгельсского муниципального района» и главным бухгалтером семи организаций, предоставила в муниципальный комитет ложные сведения о своей и чужих зарплатах. Деньги она похитила, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Также часть излишне начисленной зарплаты она переводила на счета некоторых работников, растратив их таким образом.

Таким образом, она причинила бюджету ущерб на сумму свыше 19 млн рублей.

Дело будет рассматривать районный суд.

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