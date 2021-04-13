Объем производства стекла в Саратовской области вырос в 1,5 раза

Фото министерства промышленности и энергетики Саратовской области

В Саратовской области за первый квартал 2021 года резко вырос объем производства в стекольной промышленности.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, за три месяца было произведено изделий на 1,56 млрд рублей. Это на 0,5 млрд рублей больше уровня прошлого года.

Темп роста составил 153,1%, причем за март – 171,4%.

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