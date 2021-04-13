В Саратове ищут пропавшего без вести мужчину на Opel Astra

Константин Шилин

В Саратовской области объявлен в розыск 32-летний Константин Шилин.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина пропал между Балашихой Московской области и нашим регионом.

Константина Шилина ищут с 10 апреля, когда он отправился в путь на автомобиле Opel Astra.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

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