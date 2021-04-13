За неделю больше 13 тысяч жителей Саратовской области заразились ОРВИ

В Саратовской области за неделю, с 5 по 11 апреля, зарегистрировано 13 052 случая ОРВИ.

- Отмечается увеличение темпов прироста в возрастной группе 7–14 лет, — сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре области.

Отмечается, что в целом заболеваемость в регионе находится на неэпидемическом уровне.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.