Возбуждено еще одно уголовное дело о конкурсе перевозчиков в Саратове

Возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий на конкурсе пассажирских перевозчиков в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, была проведена проверка и установлено, что в 2019 году к конкурсу были допущены фирмы, указавшие недостоверные данные. А именно – у них не было заявленного опыта работы.

В итоге именно эти организации стали победителями, что нарушило условия отбора. Впоследствии результаты аукционов признаны недействительными, но в 2020 году администрация Саратова вновь допустила их к участию.

- Более того, ранее администрация на несколько месяцев приостановила положения нормативного правового акта, регулирующего порядок изменения стоимости проезда по нерегулируемым тарифам на пассажирском транспорте, осуществляющем услуги по перемещению граждан по муниципальному маршруту, – отметили в прокуратуре.

Это привело к тому, что некоторые перевозчики заключили соглашения о росте стоимости проезда и незаконно обогатились на 50 млн рублей.

Сейчас расследуются два уголовных дела: о превышении полномочий и картельном сговоре. Прокуратура контролирует ход расследования.

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