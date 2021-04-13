Депутат Андрей Воробьев поможет с заменой окон в детском саду

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») посетил с рабочим визитом поселок Лысые Горы. Там парламентарий побывал в детском саду «Березка», где познакомился с коллективом и осмотрел здание.

- Строение было возведено в 1970-х, с того времени накопилось много проблем. По итогу решил помочь учреждению с заменой окон. Также необходим ремонт кровли здания – будем искать решение.

Отмечу, вопросом капитального ремонта школ и детских садов должна заняться региональная власть – области нужна соответствующая программа! – заявил Воробьев.

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