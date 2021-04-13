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Общество13 апреля 2021 11:01

Жители трех микрорайонов Саратова остались без воды

Коммунальщики ликвидируют аварию и меняют пожарный гидрант
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Саратове с утра 13 апреля без воды остались дома на нескольких улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы в разных микрорайонах.

Отключена вода на улицах Лунная и Одесская. Там меняют пожарный гидрант.

До семи вечера из-за аварийных работ не будет воды в домах на 7-м Ново-Автобусном тупике, Ароновой, Жуковского, Танкистов, Осипова.

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