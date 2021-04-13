В Саратовской области затоплены пять мостов и две дороги

В Саратовской области на 10:00 13 апреля затоплены пять низководных мостов в Лысогорском, Ивантеевском и Ртищевском районах.

- Также из-за паводка в Перелюбском и Пугачевском районах перелиты два участка дорог. Везде имеются объездные пути, — сообщили «КП-Саратов» в МЧС области.

Для населенных пунктов нет угрозы подтопления.

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