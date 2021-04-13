В Саратовской области супруги прописали в сельском доме 19 иностранцев

В Краснокутском районе Саратовской области осудили 31-летних супругов.

- Собственница жилого дома в селе Дьяковка прописала там 19 иностранцев. После постановки на учет все они разъехались по РФ, не намереваясь жить в деревянном доме, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Во время изучения материалов уголовного дела в отношении жительницы Саратова выявились пять эпизодов преступной деятельности ее супруга. Именно он путем подстрекательства и уговоров склонил ее к нарушению закона.

Свою вину женщина признала, а вот ее муж нет. Гражданку приговорили к 50-тысячному штрафу, а ее мужа — к полуторагодовому условному сроку с испытательным сроком два года.

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