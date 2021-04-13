В Энгельсе в розыск подан водитель, задавивший женщину

За ДТП в Энгельсе разыскивают водителя-нарушителя.

- Напротив дома №27 по улице Марины Расковой в 22:00 12 апреля неустановленный водитель сбил женщину, которой на вид 30–35 лет, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Пострадавшую госпитализировали, а водитель скрылся с места ДТП. Теперь его разыскивают.

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