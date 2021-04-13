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Происшествия13 апреля 2021 9:49

В Саратове возбуждено очередное дело в отношении экс-министра транспорта Алексея Зайцева

Его подозревают в получении более миллиона рублей от дорожной фирмы
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Саратовской области возбуждено очередное уголовное дело в отношении бывшего сотрудника «Дирекции автомобильных дорог».

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его подозревают в получении денег за то, чтобы закрыть глаза на плохой ремонт дороги.

По версии следствия, с марта 2011 года по январь 2014 он получил в общей сложности более миллиона рублей от дорожной организации.

Ранее в отношении этого же человека уже было возбуждено дело за получение взятки. Материалы соединены в одно производство.

По информации «КП-Саратов», речь идет об Алексее Зайцеве, который ранее занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства.

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