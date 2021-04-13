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Происшествия13 апреля 2021 9:14

В Саратове две женщины пострадали в ДТП «Приоры» и «Волги»

Авария случилась на проспекте Строителей
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В ДТП пострадали две женщины

В ДТП пострадали две женщины

Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова вчера утром, 12 апреля, столкнулись «Волга» и «Лада Приора».

- Авария случилась в 09:00 напротив дома №28/1 по проспекту Строителей. 38-летний водитель «Лады Приора» врезался в ГАЗ, за рулем которого был 52-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В ДТП пострадали 34-летняя пассажирка «Приоры» и 52-летняя женщина из салона «Волги». Их госпитализировали.

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