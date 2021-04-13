Парк покорителей космоса станет федеральным музеем

Парк покорителей космоса в Энгельсском районе станет федеральным музеем. Об этом шла встреча на встрече Президента РФ Владимира Путина и губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Глава региона обратился к президенту с просьбой передать Парк на федеральный уровень.

- Мы понимаем, насколько масштабного уровня научно-воспитательный процесс можно организовать, и понимаем, что это всё-таки первый космонавт в мире и должен быть такой кластер очень сильный, — отметил Радаев.

Президент согласился с этим предложением и добавил, что это будет уже 72-й федеральный музей.

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