Еще 139 зараженных коронавирусом выявлено в Саратовской области

В Саратовской области за сутки зарегистрировано еще 139 случаев коронавируса.

- Общее количество зараженных составляет 56 699, а выздоровевших — 51 328. За сутки вылечились 142 человека, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Саратове — 79, Энгельсском районе — 13 и Балаковском — 7.

Из 139 зараженных у 40 пациентов — пневмония.

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