В селе Саратовской области мужчина избил и задушил собутыльника из-за окурков

Мужчина дал показания на месте преступления Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балтайском районе Саратовской области 49-летнего мужчину отдели под суд по обвинению в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, мужчина признался и раскаялся. Ранее он уже был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Следствие считает, что днем 5 апреля он в компании двух приятелей распивал алкоголь в гостях у 37-летнего жителя села Царевщина. Между ним и хозяином вспыхнула ссора. Причина — владелец дома слишком расточительно относился к окуркам.

Так как оба ранее отбывали сроки в колонии, то этого хватило для драки. Гость начал бить хозяина сперва кулаками, а когда тот упал — ногами.

Свою вину гражданин признал Фото: СУ СКР по Саратовской области

Остальные участники застолья сумели его успокоить, но через некоторое время избитый принялся нецензурно ругаться, что рассердило агрессора и он вновь кинулся в драку. На этот раз он не только бил человека, но и задушил его руками.

Когда все было кончено, мужчина уложил труп на кровать и ушел из дома. Позже тело обнаружил другой из гостей, проснувшись утром 6 апреля.

Задержанный мужчина дал на месте преступления показания. Он был арестован.

Труп обнаружил один из гостей убитого Фото: СУ СКР по Саратовской области

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