Грандиозный салют завершил в Саратове празднование 60-летия полета в космос Юрия Гагарина

Праздничный салют на 12 апреля в Саратове
Фото: Ольга Симонова
На Соколовой горе в Саратове в парке Победы в 22.00 прогремел праздничный салют в честь 60-летия первого полета человека в космос.
Десятки красочных залпов расцветили 12 апреля ночное небо над Саратовом, салют продолжался более 10 минут.
За ним наблюдали тысячи горожан.
Весь день был посвящен Юрию Гагарину - в Саратовскую область прибыл президент РФ Владимир Путин.
Он вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой возложил цветы к памятнику на месте приземления Юрия Гагарина и осмотрел открывшийся здесь накануне Парк покорителей космоса.
На Аллее космонавтов президент высадил саженец кедра - таков был позывной Гагарина. Полила кедр первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Экскурсию по парку провела Инна Буйкевич, директор народного музея Юрия Гагарина, который работает при профессионально-педагогическом колледже СГТУ.
Президент оставил свой автограф в книге почетных гостей Парка покорителей космоса.
- Спасибо организаторам и строителям за парк. Наша задача — приумножить достижения первооткрывателей космоса. С благодарностью, В. Путин, — написал глава государства.
После этого глава государства провел совещание в формате видео-конференции по развитию косической отрасли.
Уже вечером Парк покорителей космоса в Энгельсском районе вновь заполонили посетители.
Видео из Инстаграма мэра Саратова.
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Опубликована стенограмма разговора (подробнее)