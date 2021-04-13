В Саратове рабочего раздавило в вакуумной печи

В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело о гибели работника на производстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, трагедия произошла утром 22 марта.
По версии следствия, 48-летний мужчина, наладчик технического оборудования, трудился в технико-химическом цехе. При работе на вакуумной печи, ему зажало ноги. Пострадавшего госпитализировали, но 31 марта он скончался.
Сейчас следователи изъяли документацию на предприятии, проводят осмотр места происшествия.
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