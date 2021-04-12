Путин оставил автограф в Парке покорителей космоса под Энгельсом

Автограф Владимира Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 12 апреля, оставил свой автограф в книге почетных гостей Парка покорителей космоса.

- Спасибо организаторам и строителям за парк. Наша задача — приумножить достижения первооткрывателей космоса. С благодарностью, В. Путин, — написал глава государства.

Напомним, также Путин провел в Энгельсе совещание по развитию космической отрасли в России.

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