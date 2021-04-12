Владимир Путин высадил кедр в Парке покорителей космоса

Президент России Владимир Путин в Парке покорителей космоса высадил кедр.

Саженец появился на Аллее космонавтов. Полила кедр первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, которая сопровождала Владимира Путина в поездке.

Глава государства осмотрел парк, который был открыт 12 апреля. Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому космонавту. Инна Буйкевич, директор народного музея Юрия Гагарина, который работает при профессионально-педагогическом колледже СГТУ, рассказала Президенту о достопримечательностях и особенностях мемориально-образовательного комплекса.

Владимир Путин расписался в книге почетных гостей парка.

Напомним, Владимир Путин также провел в Энгельсе совещание по развитию космической отрасли в России.

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