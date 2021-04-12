В Саратове разыскивают пропавшего 13-летнего подростка

В Саратове сегодня, 12 апреля, пропал 13-летний Максим Одинцов.

Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», его разыскивают волонтеры. Работают автономные группы.

Приметы Максима: рост 160 см, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза.

На момент пропажи был одет в куртку с капюшоном горчичного цвета с коричневыми застежками, серую рубашку, темно-синие джинсы. С собой у мальчика был черный рюкзак.

Если вы видели подростка, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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