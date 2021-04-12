Вячеслав Володин: 12 апреля – особый день для нашей страны

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил жителей с Днем космонавтики.

День национальной гордости и триумфа. 60 лет назад именно гражданин СССР стал первым человеком, покорившим космическое пространство.

В Саратовской области этот день отмечали всегда очень торжественно, если сравнивать с другими регионами, в которых побывал.

На месте приземления Юрия Гагарина собиралось много гостей. Обязательно приезжали космонавты из первого отряда, сегодня приезжают уже нынешние покорители космоса.

Еще работая в Саратове, мечтал о том времени, когда зарастающее кустарником Гагаринское поле преобразится и станет местом притяжения не только для жителей региона, но и для всех граждан нашей страны и других государств. Так же, как Саратовская земля стала местом притяжения самого Юрия Гагарина: с 1951 по 1955 годы он учился в индустриальном техникуме в Саратове, впервые поднялся в небо в местном аэроклубе, а затем, в 1961 году, приземлился в ставшей уже родной для него области.

Кстати, Валентина Владимировна Терешкова рассказывала, что Юрий Гагарин считал область своей малой Родиной и, приезжая из Саратова, всегда привозил местные яблоки, которыми угощал космонавтов. При этом подчеркивая, что они с его малой Родины.

Моя давняя мечта сегодня исполнилась: на месте приземления создан Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Построили его за год.

С марта 2020-го, пока шла работа, слышал разное: одни говорили, «зачем это все, лучше денежные средства направить на решение более важных проблем», другие говорили, что то время ушло, зачем вспоминать. Но сторонников создания парка было больше. И также, как и они считаю: нам необходимо сделать все для сохранения исторической памяти, отдав дань уважения тем, кто, рискуя своей жизнью, совершал открытия, делал все для развития нашей страны. Это необходимо в первую очередь нам, живущим сегодня. Без этого у нас нет будущего.

Наши дети должны учиться на подвигах своих отцов и дедов, это основа любви к Родине. Поэтому, когда мы забываем героические поступки, вычеркивая из памяти заслугу тех, кто защищал страну, жертвовал собой ради ее развития, мы тем самым разрушаем себя, а этого допустить нельзя.

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