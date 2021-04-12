Парк покорителей космоса вновь открыт для гостей

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Возобновляет работу Парк покорителей космоса в Энгельсском районе.

Как сообщили на странице парка в Instagram, комплекс вновь распахнет двери для посетителей.

Он начнет работу сегодня, 12 апреля в 19:30. Осмотреть его можно будет до 23 часов.

Напомним, ранее работу парка пришлось приостановить из-за наплыва гостей в первые часы после открытия. За это время его посетили более 20 тыс. человек.

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