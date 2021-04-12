Самоизоляцию в Саратовской области продлили

Продлен режим самоизоляции для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Саратовской области Роману Бусаргин.

Такой режим продлится до 26 апреля.

При этом руководителям организаций предписано предусмотреть возможности для удаленной работы сотрудников. Масочный режим должен быть сохранен.

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