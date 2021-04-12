Липатова: первый полет в космос — это знаковое событие для всей Земли!

Почетный гражданин Саратовской области, известный радиожурналист Лилия Липатова рассказала о том, где была 12 апреля 1961 года и какие эмоции пережила

- Я помню 12 апреля 1961 года, тогда я жила в Ростове-на-Дону. Это было по-настоящему единение всех людей. Радость, гордость за то, что мы первые в космосе. В этот день по всесоюзному радио услышала репортаж саратовского журналиста Сергея Казакова с места приземления Юрия Гагарина. Ужасно позавидовала ему. Так сложилась судьба, что много лет я живу в Саратове. И как журналист неоднократно бывала и в Музее Гагарина, и в Аэроклубе, и на месте приземления первого космонавта.

Наверное, каждому городу в России есть чем гордиться, но не каждому городу повезло войти в историю мировой космонавтики.

Создание Парка покорителей космоса – это уникальный проект. Я уверена, что все флаги будут в гости к нам. И в книге отзывов будут записи людей со всех континентов, так же как в Музее Гагарина. Потому что первый полет в космос — это знаковое событие для всей Земли.

Хочу высказать огромную благодарность Председателю государственной Думы Вячеславу Володину – инициатору и участнику создания Парка покорителей космоса. Замечательно, что на его открытии сейчас с нами Президент России Владимир Путин. Всех поздравляю с праздником, Днем космонавтики!, - сказала Лилия Липатова.

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